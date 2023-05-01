İŞGAL (BUSHWİCK) İZLE

İşgal filmi sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. TV'de yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başrollerinde, Dave Bautista, Brittany Snow gibi isimlerin yer aldı filmi Jonathan Milott, Cary Murnion yönetiyor. Peki, İşgal filmi konusu ne? Bushwick filmi ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

İŞGAL (BUSHWICK) FİLMİNİN KONUSU NE?

Buswick, 20 yaşındaki Lucy ile savaş gazisi Stupe'ın hikâyesini anlatır. Texas Eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmaya çalışmakta, New York ise müzakere aracı olarak kullanılmaktadır. Lucy, metrodan çıktıktan sonra asker istilâsı altındaki Brooklyn'de, Stupe ile karşılaşır. Evlerine ulaşabilmek ve Lucy'nin büyükannesine kavuşabilmesi için birlikte hareket etmeye karar verirler. Bunun için Buscwick'in tehlikeli beş bloğunu aşmaları ve bu sırada yağmacılar, yerel milisler, istilâcı güçler ve deli bir kuzen ile baş etmeleri gerekmektedir.