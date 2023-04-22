TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. 21 Nisan Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 94. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 94. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 21 Nisan Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 94. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 94. BÖLÜM ÖZETİ

Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir? Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir? Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?

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