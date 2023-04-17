Alparslan Büyük Selçuklu 52. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 17 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 52. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Alparslan, Ani'nin fethinden önce civardaki kale, şehir ve toprakları birer birer fethediyor, Ani'yi çember içine alıyordu. Bizans vassallarından aldığı kalelerin anahtarlarını Bagrat'a göstererek bir güç gösterisi yapmıştı. Ayrıca vassalların Leon'un tertibiyle öldürüldüğünü Bagrat'a belgeleriyle gösterdi. Bizans cephesinde bir gedik açan Alparslan, bu kavganın büyümesiyle Ani fethi yürüyüşünü hızlandıracak. Yalnızca pusatla değil, ilimle de Selçuklu'yu büyütmeye çalışan Alparslan, Seferiye'nin aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinde önemli bir mesafe katedecek. Alparslan'ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat'ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat'ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon'un, Alparslan'ın Ani'ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak? Kavurd yaralı bir halde yatağında yatarken Mansur yanına gelip Alparslan'ın Fazluye'ye mülkünü verdiğini söyledi. Kavurd bu karara razı mı gelecek, yoksa isyan bayrağını çekecek mi? Alparslan tam da Ani'ye yürürken isyan ile karşı karşıya kalırsa ne yapacak?

Alparslan Büyük Selçuklu 52. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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Alparslan Büyük Selçuklu 52. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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