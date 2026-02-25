İstanbul'daki ilk randevuda rakibini 5-2 gibi tarihi bir skorla alt eden Galatasaray, İtalya deplasmanına büyük bir avantajla gidiyor. Her iki takım için de hafta sonu ligde umulan sonuçlar elde edilemedi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in kas ağrıları nedeniyle dinlendirildiği Konyaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönerek taraftarını şaşırttı. Benzer bir şoku İtalyan taraftarlar da yaşadı. Juventus, Como karşısında sahadan 2-0 yenik ayrılarak moral kaybetti.
Şimdi tüm gözler Torino'daki Allianz Stadyumu'na çevrildi. Peki, iki devin yaralı döndüğü lig haftasından sonra Avrupa'da kim gülecek? Juventus-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Milyonlarca futbolseverin kilitleneceği Juventus-Galatasaray rövanş maçı, Türkiye Saati ile 23.00'te başladı. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetiyor. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, sahaya büyük bir psikolojik üstünlükle çıkıyor.
JUVENTUS-GALATASARAY 11'LER
Juventus:Perin, Gatti, Kelly, Kalulu, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan, David.
Galatasaray:Uğurcan, Sallai, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sara, Torreira, Lemina Barış, Lang, Osimhen.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2026
🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi
🗓️ Play-Off Turu Rövanş Maçı
⚽ Juventus
📆 25.02.2026
⏰ 23.00
🏟️ Juventus Stadium
📲 #JUVEvGS #UCL pic.twitter.com/m2Eov5UAH3