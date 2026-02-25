UEFA Şampiyonlar Ligi kritik bir geceye ev sahipliği yapıyor. Galatasaray, İstanbul'da aldığı 5-2'lik üstünlüğün ardından Juventus deplasmanında tur atlamak için sahaya çıkıyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında sarı-kırmızılılar, İtalyan devini eleyerek Avrupa'daki başarı hikayesine yeni bir sayfa eklemek istiyor. Temsilcimizin Juventus karşısında çıkacağı bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İstanbul'daki ilk randevuda rakibini 5-2 gibi tarihi bir skorla alt eden Galatasaray, İtalya deplasmanına büyük bir avantajla gidiyor. Her iki takım için de hafta sonu ligde umulan sonuçlar elde edilemedi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in kas ağrıları nedeniyle dinlendirildiği Konyaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönerek taraftarını şaşırttı. Benzer bir şoku İtalyan taraftarlar da yaşadı. Juventus, Como karşısında sahadan 2-0 yenik ayrılarak moral kaybetti.

Şimdi tüm gözler Torino'daki Allianz Stadyumu'na çevrildi. Peki, iki devin yaralı döndüğü lig haftasından sonra Avrupa'da kim gülecek? Juventus-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Milyonlarca futbolseverin kilitleneceği Juventus-Galatasaray rövanş maçı, Türkiye Saati ile 23.00'te başladı. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetiyor. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, sahaya büyük bir psikolojik üstünlükle çıkıyor.

JUVENTUS-GALATASARAY 11'LER

Juventus:Perin, Gatti, Kelly, Kalulu, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan, David.

Galatasaray:Uğurcan, Sallai, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sara, Torreira, Lemina Barış, Lang, Osimhen.