Survivor Ödül Oyunu 13 Nisan 2023 | Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor ekranların en sevilen yarışma programı olan bu sezonda da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 13 Nisan Perşembe tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 13 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2023- 12:30