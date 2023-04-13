atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 13 Nisan Perşembe günü 26. bölümüyle izleyicisi ile buluşan dizinin konusunu merak eden seyirciler, 26. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 26. bölüm full HD...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 26. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 26. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 26. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 26. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 26. BÖLÜM KONUSU

Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.

Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır. Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır.

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ALDATMAK 26. BÖLÜM İZLE

Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.

Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder.

Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 26. BÖLÜM İZLE