SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 3 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 3 Nisan Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
3 NİSAN PAZARTESİ SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
3 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.