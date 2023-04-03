SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği 3 Nisan Pazartesi tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 3 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023- 12:00