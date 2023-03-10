Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 10. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. bölüm full izle, TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 10. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 10 Mart Cuma günü ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediyordu. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayrettin Reis, Gırnatalı Müslümanları kurtarmıştır. Luna yaşadığı yere dönerken kaçırılır. Barbaros Hayreddin, Luna'yı kaçıranların peşine giderken şehirde gizemli bir adam görür ve o gizemli adamı takip etmeye başlar. Barbaros Hayreddin, gizemli adamı girdiği bir dergahta bulur.

Öte yandan Seyyare, başındaki dava belasından kurtulmak zorundadır. Kemankeş Paşanın ona olan ilgisinden ötürü onunla bir yol yürüyebileceğini düşünür. Luna kaçırılmış, özel bir kaleye götürülmüştür. Fakat onu çok büyük bir sır beklemektedir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. BÖLÜM İZLE

Babasının öldüğünü öğrenen Luna, babasının da ölmeden önce başında olduğu gizli bir finans sisteminin içerisine davet edilir. Bunu kabul etmesi demek Barbaros'u karşısına almak demek olacaktır. Seçimi kimden yana olacaktır?

Barbaros Hayreddin'in takip ettiği gizemli kişi Yahya Efendi'dir. Yahya Efendi, Barbaros'un bayrağına işlediği sırları anlatır. Bu sırlar Barbaros Hayreddin'in hayatını nasıl etkileyecektir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. BÖLÜM İZLE

Öte yandan Seyyare ve Kemankeş arasındaki ilişki ilerlemektedir. Seyyare, Kemankeş Paşa ile evlenmeye karar vermiştir. Barbaros, Luna'yı bulmak için denizlere açılır.

Luna'yı kurtarır fakat saldırdığı gemi Osmanlıların ittifak yaptığı bir Fransız gemisidir. Barbaros Hayrettin Paşa tuzağa düşmüştür. Bu tuzaktan kurtarabilecek midir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 10. BÖLÜM İZLE