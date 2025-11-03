Serie A’da 10. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri başkent Roma’da sahne alıyor. Sezonun inişli çıkışlı grafiğinden sıyrılıp yeniden zirve takibine girmek isteyen Lazio, taraftarı önünde kader maçlarından birine çıkıyor. Maurizio Sarri’nin öğrencileri, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak puanlarını 15’e taşımayı ve yeniden üst sıralarda söz sahibi olmayı hedefliyor. Karşı cephede ise stres seviyesi bir hayli yüksek. Uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Cagliari, zorlu Roma deplasmanını çıkışın başlangıcı olarak görüyor. Peki, Lazio-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 10. haftasında oynanacak Lazio-Cagliari maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Lazio-Cagliari maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Borrelli, Esposito