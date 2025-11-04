Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ | Galatasaray Ademola Lookman'dan vazgeçmiyor!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Ademola Lookman'dan vazgeçmiyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, gözünü Ocak ayındaki transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de radarına aldığı Ademola Lookman için devre arasında yeni bir hamle yapmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Galatasaray, yaz döneminde çok istediği Lookman için bir kez daha devrede. Sarı kırmızılılar, devre arasında Nijeryalı hücum oyuncusunun transferi için Serie A ekibi Atalanta ile yeniden masaya oturacak.

28 yaşındaki yıldızın değeri 40 milyon euro. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.74 boyundaki futbolcu için bu kez kesenin ağzı iyice açılacak.