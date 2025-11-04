TRANSFER HABERİ | Galatasaray Ademola Lookman'dan vazgeçmiyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, gözünü Ocak ayındaki transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de radarına aldığı Ademola Lookman için devre arasında yeni bir hamle yapmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray, yaz döneminde çok istediği Lookman için bir kez daha devrede. Sarı kırmızılılar, devre arasında Nijeryalı hücum oyuncusunun transferi için Serie A ekibi Atalanta ile yeniden masaya oturacak.
28 yaşındaki yıldızın değeri 40 milyon euro. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.74 boyundaki futbolcu için bu kez kesenin ağzı iyice açılacak.
Taraftarlar, Lookman için yönetime çağrı yapıyor. Bu sezon Serie A'da 6 maça çıkıp 1 gol atan Lookman yıllık 8 milyon euro istiyor.