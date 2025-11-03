Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya mutlak bir transfer yapması beklenen sarı-lacivertliler için flaş bir transfer önerisi gündeme geldi. İşte detaylar...









Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi.