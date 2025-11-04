Canlı altın fiyatları 4 Kasım 2025 | Gram altın ne kadar oldu? Bugün altın alış-satış fiyatı

Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının 4 Kasım Salı itibarıyla kaç liraya ulaştığı, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Dünya piyasalarındaki inişli çıkışlı hareketler, özellikle gram ve çeyrek altın gibi araçları etkileyerek Kapalı Çarşı'yı hareketlendirirken, 'güvenli liman' niteliğindeki altının güncel hali, en fazla ilgi gören başlıklardan biri oldu. Haftaya başlarken yüzde 1,3'lük bir gerilemeyle 5 milyon 585 bin liraya düşen altında en son durumunu sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 06:51

Ani yükselişleriyle günlerce rekorlara sahne olan ve ardından gerilemeye başlayan altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. TCMB ile FED'in faiz indirim kararlarının tetiklemesiyle aşağı yönlü harekete geçen altın, haftanın açılış gününü düşüşle noktaladı. Ons altın, uluslararası piyasalarda gün sonu itibarıyla 4 bin 13 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda kilogram standart altının fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 gerileyerek 5 milyon 585 bin liraya indi. İşte 4 Kasım Salı gününe dair canlı altın alış-satış fiyatları ve Kapalı Çarşı altın kurları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.394,99 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5.395,74 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 4 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.05 (Alış) - 42.08 (Satış)

◼EURO: 48.45 (Alış) - 48.51 (Satış)

◼STERLİN: 55.51 (Alış) - 55.30 (Satış)

Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları 4 Kasım

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5.394,99₺

▶Gram Altın Satış: 5.395,74₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.015,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.100,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.030,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.189,00₺

▶Tam Altın Alış: 35.686,91₺

▶Tam Altın Satış: 36.400,89₺

▶Ata Altın Alış: 36.802,13₺

▶Ata Altın Satış: 37.740,80₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.066,95₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.111,38₺

▶Gümüş Alış: 64,61 ₺

▶Gümüş Satış: 64,66 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 4 Kasım Salı günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.