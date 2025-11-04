Trabzonspor, kulübün efsanevi ismi Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde, şampiyonluk sezonunun ardından en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Ligin ilk 11 haftasında elde edilen başarılı sonuçlar, bordo-mavili camiayı yeniden zirve yarışına odakladı. Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, ilk 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Bu puan, şampiyonluğa ulaşılan 2021-2022 sezonunun aynı periyodunda toplanan 27 puana çok yakın. O sezon namağlup bir başlangıçla 8 galibiyet, 3 beraberlik elde edilmişti. Fotomaç''ın derlediği habere göre söz konusu iki sezon arasındaki fark, Fatih Tekke'nin takıma bambaşka bir kimlik kazandırdığını gösteriyor. Bu dönem Trabzonspor, 2021-22'ye göre daha az gol attı, daha da az gol yedi. Şampiyonluk sezonunun 11. haftasında 22, bu dönem ise 17 gol atıldı. O dönem 11 haftada kalesinde 10 gol gören bordomavili takım, bu yıl 7'de kaldı. Tekke, futbolculuk dönemindeki golcü kimliğine rağmen, oyunun her iki yönündeki başarısıyla teknik adamlık döneminde dikkat çekiyor.
Trabzonspor savunmaya duvar ördü! Fatih Tekke'den harika başlangıç
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, şampiyonluk sezonuna benzer bir başlangıç yaptı. İlk 11 haftada 24 puan toplayan bordo-mavililer, hem savunma disiplini hem de istikrarlı performansıyla zirve yarışına yeniden ortak oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.11.2025 - 06:40