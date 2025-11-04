Trabzonspor, kulübün efsanevi ismi Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde, şampiyonluk sezonunun ardından en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Ligin ilk 11 haftasında elde edilen başarılı sonuçlar, bordo-mavili camiayı yeniden zirve yarışına odakladı. Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, ilk 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Bu puan, şampiyonluğa ulaşılan 2021-2022 sezonunun aynı periyodunda toplanan 27 puana çok yakın. O sezon namağlup bir başlangıçla 8 galibiyet, 3 beraberlik elde edilmişti. Fotomaç''ın derlediği habere göre söz konusu iki sezon arasındaki fark, Fatih Tekke'nin takıma bambaşka bir kimlik kazandırdığını gösteriyor. Bu dönem Trabzonspor, 2021-22'ye göre daha az gol attı, daha da az gol yedi. Şampiyonluk sezonunun 11. haftasında 22, bu dönem ise 17 gol atıldı. O dönem 11 haftada kalesinde 10 gol gören bordomavili takım, bu yıl 7'de kaldı. Tekke, futbolculuk dönemindeki golcü kimliğine rağmen, oyunun her iki yönündeki başarısıyla teknik adamlık döneminde dikkat çekiyor.