Sassuolo-Genoa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 10. hafta heyecanı, Sassuolo ile Genoa arasında oynanacak önemli randevu ile devam ediyor. Fabio Grosso yönetiminde yeniden ritim yakalamaya başlayan Sassuolo, taraftarı önünde çıktığı bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak yükselişini perçinlemek istiyor. Konuk ekip Genoa cephesinde ise alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Patrick Vieira’nın öğrencileri, sezona beklenenin çok altında bir başlangıç yaptı ve istemedikleri bir şekilde ligin alt sıralarına demir attı. Peki, Sassuolo-Genoa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?