Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin paylaştığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, 6. bölümüyle 9 Mart Perşembe günü ekrana geliyor. Fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak timinin konu edindiği dizi hakkında arama motorlarında Al Sancak 6. bölüm izle, Al sancak son bölüm izle, TRT 1 Al Sancak yeni bölüm full izle sorgulamaları yapılıyor. İşte Al Sancak 6. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 6. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 6. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 6. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 6. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 6. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 6. BÖLÜM KONUSU

Ali, Kosova'dan yaralı dönen Nadia'yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister.

Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni zedelenmiştir. Ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan Nadia'yı savunur. Nadia ve Mithat yüzleşecek mi?

Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Mithat'ı yüzleşmeye davet eder. Herkesin gündeminde ve odağında tek bir isim vardır. Mithat Sargon...

Ali, Atilla'nın şehit düştüğü operasyonu ayrıntılarıyla hatırlamaya çalışır. Zihninde katilin bulanık silueti, kalbinde Atilla'nın hatırası vardır. Sedef ise savcının Mithat'ı salıvermek için dayandığı hukuki boşluğu tespit eder ve kararlılıkla üzerine gider.

Savcı, ahtapot tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdadır. Pençe Timi bu saldırının önüne geçebilecek mi? Ahtapot, dağılan itibarını toparlamak için Mithat'ın kumandasında büyük bir eyleme hazırlanmaktadır.

Plan adım adım uygulamaya koyulurken saatler Cuma namazı vaktine kurulur. Pençe Timi, binlerce masumun ölümüyle sonuçlanacak saldırıyı bertaraf etmek için yola çıkar.

AL SANCAK 5. BÖLÜM İZLE

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