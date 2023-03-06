SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 6 Mart Pazartesi tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 6 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 6 Mart Pazartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 6 Mart Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
6 MART PAZARTESİ SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
6 Mart Pazartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.