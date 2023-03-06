SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 6 Mart Pazartesi tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 6 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023- 12:10