Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı? TRT1 Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat
TRT ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden beri rekor listelerinden düşmeyen Barbaros Hayreddin dizisinin 8. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken TV programları ve diziler de gösterime ara verdi. Peki Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat Barbaros Hayreddin 8. bölüm oynayacak mı? Detaylar haberimizde...
BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Barbaros Hayreddin dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 19. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...
TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?