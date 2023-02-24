Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı? TRT1 Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat

Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı? TRT1 Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat

TRT ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden beri rekor listelerinden düşmeyen Barbaros Hayreddin dizisinin 8. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken TV programları ve diziler de gösterime ara verdi. Peki Barbaros Hayreddin dizisi bu akşam var mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin dizisi yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat Barbaros Hayreddin 8. bölüm oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023- 11:00