Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman koşu ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından siyah-beyazlılar dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına taktik çalıştırdı. Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ise takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.