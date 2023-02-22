Kanal D ekranlarının dizilerinden O Kız 21. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 21. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 22 Şubat Çarşamba günü ekranlara geliyor. Dizinin 21. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 21. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 21. BÖLÜM KONUSU

Sitare ve Ozan hesaplaşması kıran kırana devam ederken, Zeynep daha fazla dayanamaz ve ortaya çıkar. Sitare ve Ozan dev bir şok yaşar, Zeynep onlara açıklama yapma fırsatı bile vermeden nişanı terk eder. Melek, dünyası başına yıkılmış olan Zeynep'i avutmak için hemen devreye girerken, Sitare ikisini yan yana gördüğü an Melek'in oyununa geldiğini anlar ama ilk kez pozisyon alamayacak kadar gafil avlanmış haldedir. Sitare topa hızla Kadir'i sokar. Kadir'e, Zeynep'in ona küstüğünü anlatıp, ondan yardım ister. Küslüklere hiç dayanamayan Kadir, Sitare ve Zeynep'i barıştırmak için kolları sıvar ve ikisini bir emrivakiyle bir araya getirir. Sitare, Zeynep'le yalnız kalma fırsatı bulduğu an yapabileceği tek şeyi yapıp, ona Ozan'la ilgili günah çıkartır.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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