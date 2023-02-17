Yalı Çapkını dizisi bu akşam var mı? Star TV Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Yalı Çapkını 21. bölüm oynayacak mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden beri rekor listelerinden düşmeyen Yalı Çapkını dizisinin 21. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkede 7 günlük milli yas ilan edilirken TV programları ve diziler de gösterime ara verdi. Peki Yalı Çapkını dizisi bu akşam var mı? Star TV Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat Yalı Çapkını 21. bölüm oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI? | Deprem felaketinin 12. gününde yıkıma uğrayan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ederken milli yasın sona ermesiyle dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. RTÜK'ün, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin bir süre yayınlanmayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar, normal hayata dönmek için kanalların yayın akışlarını takip ediyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Star TV Yalı Çapkını 21. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

17 ŞUBAT YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM OYNAYACAK MI?

Yalı Çapkını dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.