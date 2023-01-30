Bir Küçük Gün Işığı 21. BÖLÜM İZLE - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle - ATV Bir Küçük Gün Işığı izle

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizinin 30 Ocak Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 21. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 21. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 30 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 21. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 21. BÖLÜM KONUSU

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 21. bölüm izlemek için tıklayın

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Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir.

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Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur.

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Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar.

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Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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