Atv ekranlarından yayınlanan ve başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Seda Yıldız'ın paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 114. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 114. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 114. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 114. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

NAYMAN 40 BİN NÖKERLE KONYA'YA GİRİYOR

Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girdiği haberi herkesi tedirgin etmektedir. Osman Bey tehlikenin farkındadır. Osman Bey'in bu hususta ilk adımı ne olacaktır?

"YA NAYMAN'LA SAVAŞIRSINIZ, YA DA BENİMLE!"

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz. ''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?

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İSMİHAN SULTAN'IN NAYMAN PLANI!

İsmihan Sultan da Nayman'a karşı önlem almak için planını devreye sokacaktır. "Nayman'ı durduramazsak, değil İnegöl'ü her şeyi kaybederiz." diyerek Türk Beyleri'ni ikna çalışmalarına başlamıştır. İsmihan Sultan, Nayman tehlikesini lehine çevirmek için ne yapacaktır?

İSMİHAN SULTAN, OSMAN BEY'E EVLAT ACISI YAŞATMAKTA KARARLI!

İsmihan Sultan her ne kadar barış sağlamış görünse de Osman Bey'e karşı savaş pusatlarını indirmemiştir. Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecek ve onu ölmekten beter edecektir. Orhan'ın zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşmüştür. Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

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TURGUT BEY İNEGÖL'ÜN DÜŞMESİ KARŞISINDA NE YAPACAKTIR?

İnegöl artık Olof'un elindedir. Osman Bey bu durumun iç yüzünü öğrenmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Turgut Bey elinden giden kalesi için Olof'tan nasıl hesap soracaktır?

OLOF VE İSMİHAN SULTAN İTTİFAKI SONA MI ERİYOR?

İnegöl'ü İsmihan Sultan'dan habersiz alan Olof, İsmihan Sultan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Olof ve İsmihan Sultan arasındaki ittifak bitecek midir? Öte yandan Bayındır Bey, Osman Bey'e karşı iyice bilenmiştir. Moğolları uçlara getirmekle suçladığı Osman Bey'e karşı Bayındır Bey ne yapacaktır?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)