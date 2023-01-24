24 Ocak 2023 SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Yokluk adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da yeni sezon heyecanı yeni bölümlerde de devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı ve yokluk adasına giden isimler merak konusu oldu. Peki Yokluk adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu? İşte 24 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve merak edilenler...

Survivor'da heyecan yeni yarışmalarla doruğa tırmanıyor. Aziz'in tüm ekiple tartışması sürerken Berdan Mardini ve Seçkin Piriler, adanın zorlu şartlarına dayanamayarak yarışmadan çekildi. Peki 24 Ocak Salı günü yeni bölümde neler olacak? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık ardından haftanın ikinci dokunulmazlığına çıktı. Ada konseyinde ünlüler takımından Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in Survivor'a daha fazla devam etmeyecekleri bildirilmişti. Bunun yanı sıra takımdan iki isim de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlayan Yokluk Adası'na gitti.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 23 Ocak Pazartesi günü ikinci dokunulmazlık yarışına çıktı. Oyunun ödülü ise çikolatalı bisküvi oldu.

Dokunulmazlığın kadınlar rekabetini kazanan 8-7 ünlüler oldu. Kıran kırana mücadele de erkekler yarışı 7-7 berabere iken Murat Eken'in sayısı ile ünlüler ilk galibiyetini elde etti. Dokunulmazlık ve ödül ünlüler takımının oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yokluk adasının ilk yolcuları ünlüler takımından Yusuf Güney ve Ertuğ olmuştu. Yokluk adasında yer alan yarışmacılar arasında bir oyun oynanıyor ve oyunu kazanan eleme potasından çıkıyor. Buna göre Ertuğ ve Yusuf Güney, Yokluk Adası'nda adaylıktan kurtulmak için bir oyuna çıktı. Oyunda başarılı olan Ertuğ eleme potasından kurtuldu.

YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

İkinci dokunulmazlık sonunda ilk eleme adayı, oylama sonucu gönüllüler takımından Aziz seçildi. Gönüllülerden performans birincisi Kardelen oldu ve ikinci gitme adayını söyledi. Performans birincisi Kardelen, ikinci gitme adayı olarak yedeklerden yarışmaya katılan Fatih'in ismini verdi. Böylece Yokluk Adasına gönüllüler takımından Aziz ve Fatih gidecek.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı ayrıca meyve ve sebze ödülünü de kazandı.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu.