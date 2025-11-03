Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Beşiktaş maçında 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise günü dinlenerek geçirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.