TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 62. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 62. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 62. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 22 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 62. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

📺TEŞKİLAT 62. BÖLÜM KONUSU NE?

Ömer, tetikçinin kendisi olduğunu öğrenir ve hedefinde Halit Başkan bulunmaktadır. Francis, Ömer'in başına silah dayar ve köşeye sıkıştırır. Zehra, Ömer'in tetikçi olduğunu öğrenir ve zor bir karar alması gerekir. Tüm dengeler alt üst olur. TRT 1'de heyecanla izlenen Teşkilat dizisi 22 Ocak Pazar günü saat 20:00'de yayınlandı.

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