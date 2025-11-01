Paul Onuachu'dan o soruya flaş yanıt! Kim daha iyi?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park’ta karşılaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadele 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Onuachu, basın mensuplarının sorduğu Osimhen sorusuna flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, RAMS Park koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin, yoksa Osimhen mi?" sorusuna tebessümle karşılık veren Onuachu, "Osimhen" yanıtını verdi.

