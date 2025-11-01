Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından bordo-mavililerde yıldız stoper Batagov, açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATAGOV'UN AÇIKLAMALARI

Arseniy Batagov: "Takım özelinde savunma oyuncuları olarak iyi maç çıkardık. Herkes mücadelesinin en iyisini gösterdi. Galatasaray'a karşı deplasmanda oynamak kolay değil. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim için iyi bir puan oldu."

"Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Onlar puan farkını kapatmak istiyordu, biz de açmak istiyorduk. Şimdi eksiklerimizi görüp bu maçta, gerekeni yapacağız."

"Galatasaray'da dördüncü senem. Burası benim hayatım. Ben hayatımı buraya adamış durumdayım. Çok zor bir zamanda hem kulübümün hem de tribünlerin yanımda olması çok değerli. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum."