CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Onana: Bir puan bizim için iyi diyebilirim Onana: Bir puan bizim için iyi diyebilirim 22:55
Tekke: Takımımla gurur duyuyorum Tekke: Takımımla gurur duyuyorum 22:44
Barış Alper'den tepkilere yanıt! Barış Alper'den tepkilere yanıt! 22:40
Batagov: İyi maç çıkardık Batagov: İyi maç çıkardık 22:33
Okan Buruk'tan hakem eleştirisi! Okan Buruk'tan hakem eleştirisi! 22:32
Buruk'tan flaş hareket! Buruk'tan flaş hareket! 22:30
Daha Eski
Pina: Hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Pina: Hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. 22:28
Lucas Torreira: Trabzonspor maçı... Lucas Torreira: Trabzonspor maçı... 22:25
"Duygusal bir maçtı" "Duygusal bir maçtı" 22:15
Buruk'tan hakeme tepki! Buruk'tan hakeme tepki! 22:02
G.Saray tribünlerinden Barış Alper'e tepki! G.Saray tribünlerinden Barış Alper'e tepki! 21:51
Derbide sakatlık şoku! Derbide sakatlık şoku! 21:17
Lemina: Önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı
Barış Alper'den tepkilere yanıt!
Gönül Dağı 192. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
Gönül Dağı 191. bölüm TRT 1 canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?