Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakasında Galatasaray ile Trabzonspor, golsüz berabere kaldı. Maçın 74. dakikasında teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı oyundan alarak yerine Ismael Jakobs'u sahaya sürdü.

Barış Alper Yılmaz, saha kenarına gelirken tribünlerin bir bölümünden ıslık sesleri yükseldi. Maçın ardından milli yıldız, bu tepkilere yanıt verdi.

İŞTE BARIŞ ALPER'İN AÇIKLAMALARI

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

TEPKİLERE YANIT

"Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum."