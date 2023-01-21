Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 21 Ocak 2023 ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 21 Ocak 2023 ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2023'ün sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 21 Ocak ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Survivor 2023'ün yeni bölümünde oynanacak ödül oyunu için nefesler tutuldu. İşte Survivor 2023 ödül oyununun kazananı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 10:00