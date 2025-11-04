Slavia Prag-Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı hız kesmeden sürüyor. Gecenin en dikkat çeken maçlarından birinde Slavia Prag, taraftarı önünde İngiltere’nin güçlü temsilcisi Arsenal’i ağırlayacak. Mikel Arteta’nın öğrencileri, bu sezon Avrupa sahnesinde adeta kusursuza yakın bir performans sergiliyor. İlk 3 maçını kayıpsız geçen Arsenal, Çekya deplasmanında kazanarak 4’te 4’e imza atmak ve üst tura emin adımlarla yürümek istiyor. Toplamda 2 puana sahip olan Slavia Prag ise pes etmeye niyetli değil. Peki, Slavia Prag-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?