Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 20 Ocak 2023 ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2023'ün sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 20 Ocak ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Survivor 2023'ün yeni bölümünde oynanacak ödül oyunu için nefesler tutuldu. İşte Survivor 2023 ödül oyununun kazananı...

Survivor 2023'te ünlüler ile gönüllülerin yarışı devam ediyor. Survivor All Star'ın 20 Ocak Cuma günü yayınlanacak yeni bölümü heyecanla beklenirken elenen ilk kişinin Gönüllüler'den Ümit Erdim olması herkesi şaşırttı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...

20 OCAK CUMA SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

20 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR'DA GEÇEN BÖLÜM NE OLDU?

Survivor 2023'te gerçekleşen ilk mücadelede, ilk ödül oyunu kazananı gönüllüler olmuştu. Oyunun ardından beş gün boyunca barakalı adada gönüllüler kaldı. Ödül oyunu beş gün sonra yani bugün yeniden oynanacak. Ödül oyunu için bu akşam kıyasıya rakabet yeniden yaşanacak.

Erzak ödülü için oynanan oyunda ilk yarışanlar kadınlar takımı oldu. Kadınlar takımında 8-2 skorla kazanan gönüllüler oldu. Avantaj Gönüllülerin olurken galibiyeti belirleyecek erkekler takımı olacak. Erkekler yarışında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Berabere olan durumu 7-8 skor yaparak gönüllüler kazandı.

Böylece ilk ödül oyununun kazananı KADINLARDA VE ERKEKLERDE GÖNÜLLÜLER oldu. Adada ilk erzak oyununu da Gönüllüler almış oldu.