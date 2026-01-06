Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Sörloth için kritik tarih! Son koz oynanacak

Fenerbahçe'de Sörloth için kritik tarih! Son koz oynanacak Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden Alexander Sörloth ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin o tarihte transferde son kozunu oynayacağı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Fenerbahçe Haberleri





ABONE OL

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, forvet hattı için düşündüğü Alexander Sörloth için son kozlarını oynayacak.

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları 8 Ocak Cuma günü İspanya'ya giderek Atletico Madrid'le son kez masaya oturacak.