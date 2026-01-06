Fenerbahçe'de Sörloth için kritik tarih! Son koz oynanacak
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden Alexander Sörloth ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin o tarihte transferde son kozunu oynayacağı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, forvet hattı için düşündüğü Alexander Sörloth için son kozlarını oynayacak.
Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları 8 Ocak Cuma günü İspanya'ya giderek Atletico Madrid'le son kez masaya oturacak.
Hedef, Atletico'nun istediği 30-35 milyon Euro bandındaki bonservis ücretinde indirim. 30 yaşındaki Norveçli futbolcu ise 10 milyon Euro maaş talep ediyor.