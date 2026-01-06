Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Samsunspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Tedesco Musaba transferine de değindi.

İŞTE O SÖZLER



TAKIMDAKİ EKSİKLER HAKKINDA



"Çünkü iyi bir kadromuz var, iyi oyuncularımız var. Bu maç için uygun olan oyuncular iyi antrenman yaptılar. Tam kadro olsa tabii ki daha kolay olurdu. Eksiklerimiz var ama buna rağmen iyi bir kadromuz var."

MUSABA TRANSFERİYLE İLGİLİ

"Bu tarz bir profili (Adam eksilten kanat oyuncusu) tesadüfen size söyledim. Bu oyuncuyu alacağımızı bilmiyordum. Komik bir durum diyebilirim. Böyle bir oyuncu ihtiyacını söylemiştim. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Bizim için çok iyi bir opsiyon böyle bir oyuncu. Taze bir kafayla geldi. Bize katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve keyif almasını bekliyorum."