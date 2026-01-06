Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Nijerya-Mozambik karşılaşmasında takım arkadaşı Ademola Lookman ile saha içinde yaşadığı gerginliğin ardından Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Nijerya basını golcü futbolcunun Türkiye'ye dönmek istediğini iddia etti. İşte detaylar....

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya Milli Futbol Takımı, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada goller; Ademola Lookman, Victor Osimhen (2) ve Adams'tan geldi.