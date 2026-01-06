Nijerya basınından Osimhen için flaş iddia! Türkiye'ye dönüyor
Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Nijerya-Mozambik karşılaşmasında takım arkadaşı Ademola Lookman ile saha içinde yaşadığı gerginliğin ardından Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Nijerya basını golcü futbolcunun Türkiye'ye dönmek istediğini iddia etti. İşte detaylar....
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya Milli Futbol Takımı, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada goller; Ademola Lookman, Victor Osimhen (2) ve Adams'tan geldi.
Mücadelenin 63. dakikasında Osimhen ile Ademola Lookman arasında saha içinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Beş dakika sonra yıldız forvet, kendi talebiyle oyundan çıktı.
Maçın ardından Nijerya basınından Arise News, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Habere göre Osimhen, milli takım akreditasyonunun iptal edilmesini isteyerek Türkiye'ye dönmekle tehdit etti. Yıldız oyuncunun karşılaşma sonrası oldukça sinirli olduğu, takım arkadaşlarını ve teknik heyeti beklemeden tesislerden ayrıldığı öne sürüldü.
Aynı haberde, teknik ekip ve teknik direktörün Osimhen'e ulaşmak için yoğun çaba harcadığı ancak ilk etapta başarılı olamadığı da belirtildi.