Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 2. bölümünü izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 2. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Camii hocasının oğlu müezzin Ömer'in kendisinden yaşça büyük ve çocuklu bir kadına aşık olmasıyla hayatı altüst olur. Bu imkansız aşka kimler karşı çıkacak, kimler Gamze ile Ömer'e sahip çıkacaktır? İlk bölümüyle milyonlarca seyircinin gönlünü kazanan Ömer'in 2. bölümü 16 Ocak Pazartesi günü ekrana geldi. İşte Ömer dizisi 2. bölüm bilgileri...

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ÖMER 2. BÖLÜM KONUSU

Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze'ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.

Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir.

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Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Nisa, üst üste aldığı kötü haberlere karşı ayakta durmaya çalışırken, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Fakat onu bekleyen zor günlerin farkındadır.

Reşat Ömer'i tehlikeli gördüğü bu ilişkiden uzak tutmak için tüm gücüyle çabalarken, uygun bir gelin adayı ile tanıştırmanın hazırlığına girer. Ömer ve Gamze her şeye rağmen birbirlerinin gözlerinin içine bakmaya cesaret ettiklerinde onları bekleyen büyük bir sürprizden haberleri yoktur.

ÖMER 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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