Survivor 2023'te heyecan ekrenlara gelen ilk bölümle başladı. Survivor yeni sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler, ödül oyunu ile dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı da ortaya çıktı. Peki Survivor 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR 2023 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2023'te ilk ödül oyununu Gönüllüler kazandı. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı, baraka ile Survivor kiti ödülünün sahibi oldu.
SURVIVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2023'te ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Böylelikle Gönüllüler takımı 2'de 2 yapmış oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkardı. Yapılan ada oylamasının ardından ilk eleme adayı Seçkin Piriler oldu.
SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI; ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER-FENOMENLER
FENOMENLER
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur
Chaby Han
Kürşat Juan
ÜNLÜLER
Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
GÖNÜLLÜLER
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga