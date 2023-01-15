SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2023 heyecanı başladı. Survivor yeni sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler, ödül oyunu ile dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı da belli oldu. Peki Survivor 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023'te heyecan ekrenlara gelen ilk bölümle başladı. Survivor yeni sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler, ödül oyunu ile dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı da ortaya çıktı. Peki Survivor 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR 2023 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te ilk ödül oyununu Gönüllüler kazandı. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı, baraka ile Survivor kiti ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Böylelikle Gönüllüler takımı 2'de 2 yapmış oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkardı. Yapılan ada oylamasının ardından ilk eleme adayı Seçkin Piriler oldu.

SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI; ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER-FENOMENLER



FENOMENLER

Alper Rende

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Elanur

Chaby Han

Kürşat Juan



ÜNLÜLER

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken



GÖNÜLLÜLER

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tunga