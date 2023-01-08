Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, efsane oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla her Pazartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Ömer'in sevilen oyuncularından Barış Falay'ın kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Ömer - Reşat Ademoğlu kimdir? Barış Falay kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Falay boyu, kilosu, burcu ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

İsrail yapımı Shtisel dizisinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu ve başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi için geri sayım devam ediyor. Her Pazartesi diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Ömer'in sevilen oyuncularından Barış Falay'ın başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Ömer - Barış Falay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Falay boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

BARIŞ FALAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen 51 yaşındaki Barış Falay, babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni; Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Aziznâme, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü.

Deniz Kızı Masalı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.

Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırmıştır. Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay "Magazin Gazetecileri Derneği" tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" seçilmiştir. Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolünü oynamıştır. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde "Selim Serez" rolünü canlandırmıştır. Ardından Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde "Harun Erguvan" karakterini canlandırmıştır.

Son olarak, Menajerimi Ara dizisinde "Kıraç Özdal" karakterini canlandırdı.

BARIŞ FALAY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR M?

Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" (d. 2009) adında bir oğlu vardır.

BARIŞ FALAY BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

1,74 metre boyundaki ve 71 kg ağırlığındaki Barış Falay'ın burcu koçtur.

ÖMER DİZİSİNİN REŞAT'I KİMDİR?

Yaşadığı mahallenin cami hocası olan Reşat, kendisinin onaylamadığı bir evlilik yapan kızı Emine ile görüşmezken, küçük oğlu Ömer'in tutulduğu aşka karşı çıkar. Reşat, oğlu Ömer'in, evlenip ayrılmış ve çocuğu olan Gamze'ye aşkını kendisine itiraf edince bu ilişkiyi kabul etmez. Oğlunu Gamze'den koparmak isteyen Reşat Ademoğlu, Ömer'i uygun gördüğü bir kızla evlendirme hazırlıklarına girişir.