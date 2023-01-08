Güzel Günler 9. BÖLÜM İZLE - Güzel Günler son bölüm izle - Show TV Güzel Günler izle

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 9. bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. 8 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 9. ve son bölüm bilgileri...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2023- 01:00