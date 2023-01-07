📺Kardeşlerim 74. BÖLÜM İZLE

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 74. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 74. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 74. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 74. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 74. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 5 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek 74. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 74. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM 74. BÖLÜM KONUSU

"Benim sadece iki elim var, bu hayata dört elle sarılabilmek için sana ihtiyacım var…"

Leyla hızla hastaneye kaldırılırken; tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olurlar. Şengül heyecanla, evine geri dönecek Orhan'ı beklemektedir. Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir. Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar, yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır.

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KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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