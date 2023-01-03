3 Ocak MasterChef ilk yarı finalist kim oldu?
MasterChef'te son finalist belli oldu! Masterchef'te kim elendi?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
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