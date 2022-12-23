A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

Poplüler voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül törenine Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı. 23 yaşındaki Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Popüler sporcu, son günlerde özel hayatıyla da gündem de yer almaya başladı. Zehra Güneş, Eren Dişli ile yaklaşık 1 yıldan beri aşk yaşıyordu.

Zehra Güneş ve sevgilisi son olarak ilişkilerinin 1. yılını sosyal medya hesabından paylaştıkları romantik kareyle kutlamıştı. Güneş, bu karesinin altına ise "Seninle bir yıl" notunu düşmüştü.

Kutlamanın ardından Eren Dişli'nin, sevgilisi Zehra Güneş'e evlenme teklifi ettiği ortaya çıkmıştı. Zehra Güneş, sürpriz teklifi kabul etmiş. İkili ailelerini de tanıştırmıştı.

Evlilik yolunda ilerleyen ikili, birlikte çektirdiği pozlarını Instagram hesaplarından kaldırdı. Takvim'de yer alan habere göre sporcu çiftin bu hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Zehra Güneş ve Eren Dişli, Instagram'da birbirlerini takip ediyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; ayrlık nedeni ise Eren Dişli'nin, Güneş'in maçına gitmemesi.

VakıfBank FIVB 2022 Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında İtalyan ekibi Imoco Conegliano karşısında parkeden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Güneş'in oynayacağı kritik maç öncesinde Antalya'da maça gelmek yerine Katar'daki Dünya Kupası finaline giden Dişli'nin bu tercihinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi.