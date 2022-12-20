Baba dizisi yeni bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitledi. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını araştırmaya devam ederken 'Baba'nın 29. bölümünde neler yaşandı?' sorusunun cevabına ve Baba'nın 29. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 29. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizinin 20 Aralık Salı günü ekranlara gelen 29. bölümünde neler yaşandığı merak ediyor. İşte Baba'nın 29. bölüm bilgileri...

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BABA 29. BÖLÜM KONUSU

Kadir, ailesi ve Çöpköy'ü canı pahasına korumaya çalışırken gelen şoke edici bir haberle derinden sarsılır.

Selahattin'in adamlarını kurduğu plana çeken Kadir, sürpriz bir ismi kurtarmak için harekete geçer.

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İlhan ve Büşra ile ilgili gerçekleşen beklenmedik bir gelişme, kısa süreliğine de olsa herkesi mutlu eder.

Direnmeye devam eden Çöpköy halkı, Selahattin'in planına akıllıca bir karşılık verirken kendilerini bekleyen durumdan habersizdir.

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Selahattin'in karşısına çıkan Kadir, umulmadık bir ismin gerçekleştirmek üzere olduğu planla birlikte ölümle burun buruna gelir.

OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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