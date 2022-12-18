TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 58. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 58. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde bu hafta da heyecan dolu anlar yaşandı. Teşkilat dizisi 18 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 58. bölümü yine nefesleri keserken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 58. BÖLÜM KONUSU

Zehra'nın hainin kim olduğunu hatırlayamaması üzerine ekip, dört koldan çalışmalara başlar. Aralarındaki sırrın vicdani yükünü artık kaldıramayan Sacide, Ömer'in 'Hasan Atmaca' sorgulamalarına maruz kalınca pası Efkar'a atar. Bu davranış, Sacide ve Efkar arasında gerilime neden olur. Efkar, kendisini kimin aradığını bulmakta kararlıdır. Tüm ekip üyeleri, intikam operasyonu için kolları sıvar. Onlarca düşmanın arasına girmesi gereken Ömer ve Zehra, canları pahasına bu operasyonu gerçekleştirmeye kararlıdır. Efkar, geçmişinin peşindeyken, geçmişinin onun ensesinde olduğunu hiç beklemediği bir anda öğrenecektir.

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