TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 27. bölümüyle ekranlara geliyor. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun 27. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru'nun 27. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 27. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Hastanede yaşanan yeni maceralarda Hakan Hoca, Yalçın, Neslihan ve Mine'nin neler yapacağı merak edilirken Kasaba Doktoru 27. yeni bölümü konusunu haberimizde derledik. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 27. BÖLÜM KONUSU

Şeref'in ölümü başta Hakan olmak üzere herkesi derinden sarsar.

Yalçın'a karşı öfkeli olan Hakan sadece babasının ölümünden değil, elinin durumundan da Yalçın'ı sorumlu tutar.

Nazlı, ameliyatta bir ihmal yapıldığını iddia eder ve Leyla'yı suçlar.

Leyla suçluluk duygusuyla girdiği bir ameliyatta hata yapar. Ömer'in müdahalesiyle hasta kurtulur ama Leyla kendini kötü hissetmektedir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

Leyla, Ömer'in desteği ile Nazlı'nın karşısına çıkar ve kendini savunur. Durumu öğrenen Hakan asistanlarına tepki gösterir fakat içine kurt düşer.

Zeynep'in evlat edinme süreci için sosyal hizmetlerden gelen görevli bu ana şahit olunca Mine ne yapacağını şaşırır.

Hakan durumu kurtarır fakat yapacağı başka bir hata tüm süreci sıkıntıya sokacaktır.

Leyla ile Ömer'in arası düzelirken zaten babasından yana dertli olan Berk, Nazlı'dan beklediği desteği göremeyince araları açılır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE

Hakan adaleti sağlamak için bir plan yapar, üstelik bu sefer gizli bir ortağı vardır. Hakan'ın planı Yalçın'ı köşeye sıkıştırır fakat Yalçın'ın sınırı yoktur. Hakan adaleti sağlayabilecek ve ailesini Yalçın'dan koruyabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 27. BÖLÜM İZLE