Üç Kız Kardeş 30. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 30. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 30. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 12 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölüm için "Üç Kız Kardeş 30. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Üç Kız Kardeş 30. bölümüne ait detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 13 Aralık Salı günü ekranlara gelen 30. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM KONUSU

Somer Mine'nin görüşme talebini Kiraz'ın velayetini tehlikeye atmamak için kabul eder. Mine şikayetin geri çekilmesi karşılığında Somer'e çocuğun velayetini bırakacağı sözünü verir. Somer bu anlaşmayı Türkan'dan gizlemek zorunda kalır.

Nesrin, Dönüş'ü Fatih'ten koruyabilmek için kızlarıyla birlikte İzmir'e gider. Sadık'la boşanmaya kararlıdır. İzmir'e gidişleri Dönüş ve Serdar'ın yüzleşmesine neden olur ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Derya ise Özgür Hoca'yla yüzleşir.

Mine'yle Somer'in velayet anlaşmasından haberi olmayan Türkan Somer'e şikayeti geri almaması konusunda baskıları sürdürür. Bu durum; Türkan ve Rüçhan'ı karşı karşıya getirir. Diğer taraftan, Derya ve Dönüş anne babalarını barıştırmak için Nezahat halalarıyla anlaşır.

Rüçhan, Türkan ve Sevilay'ın birlikte çalışacaklarını bahane ederek Sevilay'ın karşısına çıkar. Sevilay, Rüçhan'ın gerçekleri bildiğini henüz bilmeden, onun iş konusunda baskıcı tavrıyla karşı karşıya kalır. Özer ve Sevilay için zor anlar yaşanır. Mustafa ise Derya ile arkadaşlığını ilerletme çabasına girer.

Türkan Somer'in Mine'yle anlaşmasını öğrenir. Aralarında büyük bir gerilim olur. Mine'nin bir oyunu daha Somer'i hayal kırıklığına uğratır. Somer, Kiraz'ı Mine'ye bırakmamaya kararlıdır. Ancak bu defa Türkan, Somer'i korumak adına bu duruma müdahale eder. Bu, Somer'le Türkan arasında yeni bir krizin başlangıcı olur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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