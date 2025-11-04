Ocak transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin yaz transfer döneminde de listesinde yer alan Fransız hücumcu için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Africafoot'ta yer alan habere göre, Trabzonspor yaz transfer döneminde de gündemine gelen Lens'in Fransız hücumcusu Wesley Said için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde bordo-mavili ekibin Lens ile temasa geçtiği ve 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca Fransız ekibinin Said ile sözleşme uzatmak için teklif sunduğu ancak futbolcunun kabul etmediği de aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun kulübü ile mevcut sözleşmesi Haziran 2026'da sona ererken, Transfermarkt verilerine göre 3 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

Her iki kanatta da görev yapabilen Wesley Said, ayrıca 10 numara ve santrafor mevkilerinde de oynayabiliyor. Bu sezon Lens'ta çoğunlukla 10 numara olarak forma giyen Said, Ligue 1'de 10 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.