Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi belli oluyor!
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun takımın başına gelişinin ardından forma süresi bulamayan ve ara transferde oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Endrick, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Endrick'in o ekiple anlaşmak üzere olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
Bu sezon Real Madrid'de sadece 1 maçta süre bulabilen ve ara transferde kiralık olarak İspanyol ekibinden ayrılabileceği iddiaları gündeme gelen Endrick hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Brezilyalı futbolcunun süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği konuşulmuş ve ismi bu süreçte Fenerbahçe ile de anılmıştı. Endrick hakkında son olarak sarı-lacivertli ekibe olumsuz bir haber geldi.
ENDRICK OL LYON'A ÇOK YAKIN
Endrick için ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin hiçbir zaman mümkün olmadığı ve tek olasılığın oyuncunun da istediği şekilde doğrudan kiralık anlaşma olduğu belirtildi.
Fabrizio Romano haberinde, 19 yaşındaki futbolcu ile ileri düzey görüşmeler yapan tek kulübün Olympique Lyon olduğunu yazdı.
İtalyan gazeteci haberinin sonunda Endrick'in de Lyon'a gitmek istediğini ve anlaşmanın ilerleme aşamasında olduğunu vurguladı.