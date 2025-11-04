Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi belli oluyor! Real Madrid'de Xabi Alonso'nun takımın başına gelişinin ardından forma süresi bulamayan ve ara transferde oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Endrick, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Endrick'in o ekiple anlaşmak üzere olduğunu iddia etti. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri









Bu sezon Real Madrid'de sadece 1 maçta süre bulabilen ve ara transferde kiralık olarak İspanyol ekibinden ayrılabileceği iddiaları gündeme gelen Endrick hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Brezilyalı futbolcunun süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği konuşulmuş ve ismi bu süreçte Fenerbahçe ile de anılmıştı. Endrick hakkında son olarak sarı-lacivertli ekibe olumsuz bir haber geldi.