UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftaya gelinirken gözler Madrid’e çevriliyor. Diego Simeone’nin komuta ettiği Atletico Madrid, dişli ekiplerden Union Saint-Gilloise’i ağırlayacak. Avrupa arenasındaki ilk üç sınavında beklentilerin altında kalan Madrid ekibi, topladığı 3 puanla rakibiyle aynı seviyede yer alıyor. Bu da karşılaşmayı, adeta bir dönüm noktası hiline getiriyor. Rakip Union Saint-Gilloise ise sürpriz bir hikayeye imza atmanın peşinde. Belçika temsilcisi, zorlu deplasmanda elde edilecek her puanın kaderi değiştirebileceğinin farkında. Peki, Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Gonzalez; Sorloth, Alvarez

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Niang, De Perre, Zorgane, Khalaily; Hadj, Giger; Rodriguez