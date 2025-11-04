UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı Pire’de zirveye çıkıyor! Avrupa devlerinin buluştuğu bu arenada Olympiakos, PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar henüz galibiyetle tanışamazken, iç saha avantajını kullanarak ilk 3 puanını almayı isteyen Yunan temsilcisi, rakibini baskı altına alarak gecenin kazananı olma hedefinde. Hollanda’nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven ise yolculuğuna daha sağlam adımlarla devam ediyor. 4 puana sahip olan mavi-beyazlı ekip, sıralamadaki konumunu güçlendirmek için kazanmayı hedefliyor. Peki, Olympiakos-PSV maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada oynanacak Olympiakos-PSV Eindhoven maçı, futbol coşkusunu ateşleyecek. Yunanistan temsilcisi Olympiakos, henüz galibiyetle tanışamadığı Avrupa sahnesinde kritik bir sınav verecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ateşli taraftar desteğini arkasına alarak bu kez 3 puana uzanmak ve grubun kaderini değiştirmek istiyor.Hollanda ekibi PSV Eindhoven ise Şampiyonlar Ligi yolculuğuna daha iddialı bir şekilde devam ediyor. Topladığı 4 puanla 16. sırada yer alan ekip, zorlu Yunanistan deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Olympiakos-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Olympiakos-PSV Eindhoven maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Pirola, Retscos, Onyemaechi; Garcia, Maouzakitis; Podence, Taremi, Elkaabi

PSV Eindhoven: Kovar; Flamingo, Schoutine, Gasiorowski, Salah-Edine; Saibari, Junior, Veerman; D Man, G Til, Perisic