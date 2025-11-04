PSG-Bayern Münih maçı tıkla izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftada, Avrupa’nın iki devi Paris Saint-Germain ile Bayern Münih, Parc des Princes’in atmosferini ateşe çevirmeye hazırlanıyor. Henüz mağlubiyetle tanışmayan iki ekip için bu karşılaşma, hem liderlik mücadelesinin hem de prestijin en önemli sınavlarından biri niteliğinde. Geçmiş sezonun kupayı kaldıran takımı PSG, Luis Enrique önderliğinde taraftarının itici gücünü arkasına alarak yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Vincent Kompany yönetiminde çıktığı tüm maçlarda zaferle ayrılan Alman devi ise bu etkileyici seriyi Şampiyonlar Ligi’nde de sürdürmenin peşinde. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?